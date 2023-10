Influencerin schockiert: Freund mit Rettungswagen abgeholt!

Influencerin Annchen Augustine (24) hat ihren Fans auf Instagram berichtet, dass ihr Freund Finn (23) mit einem Rettungswagen abgeholt werden musste. © Fotomontage: Instagram/annchen.augustine

Die Norddeutsche, die bei TikTok 2,7 Millionen Follower hat, meldete sich zunächst am Sonntagabend in ihrer Story - mit einem besorgten Gesichtsausdruck.

Dazu schrieb sie: "So haben wir uns den Sonntag nicht vorgestellt. Oh man, der Tag war so schön bis jetzt." Anschließend ging die hübsche Blondine ins Detail.

"Finn [ihr Freund, Anm. d. Red.] wurde gerade mit dem Rettungswagen abgeholt. Was er genau hat, wissen wir nicht. Ich hoffe, dass er nicht im Krankenhaus bleiben muss", erklärte die 24-Jährige.

Die Pferdeliebhaberin und der 23-Jährige sind seit Ende des vergangenen Jahres ein glückliches Paar. Zuletzt machten sogar Gerüchte um eine mögliche Verlobung die Runde, als die Influencerin einen großen Klunker an ihrem Ringfinger präsentierte.

Immerhin: Schon am Montagvormittag konnte Annchen zumindest leichte Entwarnung geben. Sie schrieb: "Finn gehts zum Glück etwas besser. Er durfte aus dem Krankenhaus und bekommt jetzt Medikamente für seine Nieren (...). Das war wirklich so ein Schreck gestern."