Influencerin hat neue "Nippel-Piercings": So reagiert ihre Großmutter

Influencerin Greta Engelfried wurde kürzlich 24 Jahre alt - Freunde schenkte ihr zu diesem Anlass Brustwarzen-Piercings. © Montage: Screenshot/Instgaram/greta_e_

Die Wahl-Berlinerin, die vor ihrem Umzug in die Hauptstadt in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, hat ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Großmutter.

Auf TikTok veröffentlichte Greta am gestrigen Montag einen Clip, in welchem mitverfolgt werden kann, wie die Influencerin ihrer Oma von ihren Piercings erzählt - und wie die Seniorin darauf reagiert.

"Ich habe jetzt Nippel-Piercings", eröffnet die 24-Jährige das in dem Video gezeigte Gespräch.

Ihre Großmutter fragt als Erwiderung noch einmal nach, wo genau die Piercing seien, und Greta präzisiert - mit einer Handbewegung auf ihre Brüste deutend: "Ja, an meinen Nippeln."