Influencerin spricht über ihre Brüste, Blut und Schmerzen

Berlin - Influencerin Greta Engelfried (" Love Island " 2021) ließ sich kürzlich Brustwarzen-Piercings stechen , ein Event, das ihre Fans (fast) vollständig auf Instagram mitverfolgen können. Am heutigen Mittwoch veröffentlichte die 24-Jährige einen rückblickenden Bericht zu ihrer ersten Piercing-Erfahrung.

Greta Engelfried (24) wurde 2021 als Kandidatin der Reality-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens - heute ist sie eine erfolgreiche Influencerin. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Die Wahl-Berlinerin, die vor ihrem Umzug in die Hauptstadt in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, hatte die Piercings für ihre Brustwarzen als Geschenk von Freunden zu ihrem 24. Geburtstag bekommen.

In dem dazugehörigen Instagram-Video ist deutlich zu sehen, dass die Influencerin große Angst unmittelbar vor dem Gang ins Piercing-Studio hatte.

Am heutigen Mittwoch veröffentlichte sie ein TikTok-Video, in dem sie rückblickend ganz offen über die Schmerz-Erfahrung sprach, die sie beim Stechen des Körperschmucks machte.

"Ich wollte Euch noch mal was zu den Schmerzen meiner Piercings erzählen", beginnt die Ansprache der 24-Jährigen auf TikTok, während sie - wie in dem Clip zu sehen ist - Kakaopulver in eine Tasse löffelt.

Greta berichtet weiter, dass sie sehr viele Fragen zu den Schmerzen beim Stechen ihrer Brustwarzen-Piercings erhalten habe. Dann fährt sie fort: "Ich schwör's Euch, ich hatte so Angst. Auch jetzt, wenn ich mir den Schmerz vorstelle, kriege ich immer noch Gänsehaut."