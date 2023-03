Iris Klein ist nervös: "Erstes Date mit einem anderen Mann"

Mallorca - Die schwere Trennungsphase scheint überstanden zu sein. Iris Klein (55) datet wieder. "Am Freitag hab ich das erste Date mit einem anderen Mann", verriet die 55-Jährige auf Instagram .

Iris Klein (55) freut sich auf ihr erstes Date nach der Trennung. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Nachdem ihre langjährige Beziehung mit Peter Klein (55) gescheitert ist, scheint Iris äußerst aufgeregt vor ihrem Treffen zu sein. "Ich bin ein bisschen nervös, wie so ein Kind. Ich war 20 Jahre lang eine treue Ehefrau. Jetzt date ich wieder", teilt sie ihren Followern mit.

Ihr Date wolle die 55-Jährige für sich genießen. "Nein, ich werde euch da nicht mitnehmen", enttäuscht Iris ihre Fans. Wie es lief, werde die Katzenberger-Mama jedoch berichten.

Eine wichtige Frage scheint die 55-Jährige allerdings sehr zu beschäftigen. "Ich bin echt nervös. Was zieh ich nur an?", will Iris von ihren Fans wissen.

Ihren Ex vermisse sie auf gar keinen Fall. Iris genieße ihr neues Leben jetzt sogar langsam. "Niemand mehr, der neben mir schnarcht und auf den ich Rücksicht nehmen muss. Ich kann essen gehen, wohin ich will. Es ist ganz, ganz toll", lacht die Mutter von Jenny Frankhauser (30).

Bei der Dreifach-Mama geht es bergauf. Iris wolle positiv in die Zukunft schauen und mit der Vergangenheit abschließen. "Es gibt immer jeden Tag eine kleine Aufgabe, auf die ich mich freue", erklärte sie kürzlich während des Möbel-Aufbaus.

Nächste Woche stehe eine Wellness-Woche mit ihrer Familie an. Ab dem 1. April wolle Iris sich auch sportlich weiterentwickeln. "Ich liebe ja Zumba, auch wenn ich immer einen Takt hinten dran bin", witzelt Iris.