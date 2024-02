Ist Oliver Pocher schuld? Erzfeind Biyon Kattilathu trifft weitreichende Entscheidung

Hagen - Biyon Kattilathu (39) ist erst so richtig durch Oliver Pocher (45) bekannt geworden. Es folgte eine Hetzjagd seitens Oli. Hat Biyon deshalb nun diese weitreichende Entscheidung getroffen?

Biyon Kattilathu (39) hat eine neue Aufgabe gefunden: Er wird jetzt Cybermobbing-Botschafter! © Biyon Kattilathu/dpa

"Ich freue mich sehr, den Verein zu unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was Mobbing bedeutet, wie schlimm das für einen sein kann und was es nach sich zieht", erklärte der 39-Jährige in einer Pressemitteilung des Cybermobbing-Hilfe e.V.

Auch Lukas Pohland (19), erster Vorstand des gemeinnützigen Vereins, zeigte sich über die Zusammenarbeit mit dem Autor begeistert. "Biyon motiviert täglich Menschen. Seine Erfahrungen sind eine große Unterstützung für unsere Präventionsarbeit", freute sich der Vorsitzende.

Der gebürtige Hagener war ins Visier des Kölner Komikers geraten, da dieser behauptet hatte, dass er eine Affäre mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) gehabt hätte.

Sowohl Biyon als auch die gebürtige Österreicherin dementierten die Gerüchte jedoch vehement. Beide veröffentlichten sogar ein Anwaltsschreiben.

Dennoch ließ sich der fünffache Vater nie von seiner Meinung abbringen.