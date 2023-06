Jan Leyk beschließt nach Urlaubserlebnis: "Deutschland hat fertig"

Für Reality-TV-Darsteller Jan Leyk (38) steht nach ein paar Stunden auf der griechischen Insel Rhodos fest, dass er Deutschland auf jeden Fall verlassen will. © Fotomontage: Instagram/leykenda

"Wir machen eine Woche hochverdienten Urlaub, nach ganz turbulenten Monaten", berichtete der Modedesigner am Samstagvormittag voller Vorfreude in seiner Instagram-Story.

Anschließend ging es für die beiden zum Flughafen und mit dem Flieger von Hamburg auf die viertgrößte griechische Insel - in die sich der Reality-Darsteller offenbar sofort unsterblich verliebte.

"Keine sechs Stunden in diesem wunderschönen Land und gefühlt ist so vieles besser", schrieb der 38-Jährige am Abend in seiner Story, um im Anschluss darauf einzugehen, was ihn so sehr verzaubere.



"Diese Leichtigkeit, diese Freundlichkeit, diese Luft, das Leben derer, die viel weniger haben und trotzdem so viel reicher sind als wir in Deutschland", schwärmte der ehemalige "Berlin - Tag und Nacht"-Star.



Obwohl erst wenige Stunden vor Ort, führte das Urlaubserlebnis offenbar auch dazu, dass sich eine ganz bestimmte, große Entscheidung festigte - die, Deutschland zu verlassen und auszuwandern!