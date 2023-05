Jan Leyk will nach Gerichtsprozess Deutschland verlassen: "Ich finde das alles nur noch krank!"

Hamburg - Am gestrigen Dienstagnachmittag erlebte Ex-" Berlin – Tag und Nacht" -Star Jan Leyk (38) nach einer mutmaßlichen Niederlage vor Gericht eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Er sei "traurig, wütend, sauer, ratlos und enttäuscht" zugleich. Sein Entschluss, das Land zu verlassen, stehe nun endgültig fest.

Einen entsprechenden Screenshot des Schreibens veröffentlichte der Darsteller damals in seiner Instagram-Story.

Dieser warf dem Ex-BTN-Star im Juli 2022 via Anwaltsschreiben vor, sich ihm gegenüber " sexistisch, transphob und beleidigend " geäußert zu haben und forderte von ihm eine Geldentschädigung in Höhe von 50.000 Euro.

Worum es in dem Prozess ging, will er erst erzählen, wenn er wieder "bei Kräften" ist. Aber: "Ihr werdet vor lauter Kopfschütteln gar nicht mehr geradeaus laufen können."

"Ich muss meine Gedanken, Gefühle und vor allem meine Emotionen gerade ein bisschen sortieren und vor allem auch kontrollieren", sagte Jan Leyk am Dienstag in seiner Instagram-Story und informierte seine Follower darüber, dass er gerade von einem Gerichtstermin komme.

Ein paar Worte wollte Jan Leyk dann aber doch noch loswerden: "Eines kann ich vorwegnehmen, dieses Land ist wirklich nicht mehr mein Zuhause. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl", betonte der TV-Star. "Ich finde das alles nur noch krank und kann es auch nicht mehr nachvollziehen. Ich will hier nur noch weg. Es ist so dermaßen beschlossene Sache, dass wir dieses Land verlassen". Was genau er mit "Das" meint, erklärte er nicht.

Seine Verlobte Franzi und er würden aktuell sogar schon den großen internationalen Umzug planen. Das Paar will aber noch die Geburt ihres Kindes im August abwarten.

Als mögliches Ziel stehe vor allem Spanien oben auf der Liste: "Vielleicht sogar Mallorca und dabei geht es mir nicht um Steuervergünstigungen, es ist eh überall billiger als in Deutschland", ist sich der werdende Vater sicher.