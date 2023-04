Ist Rapper Finch in Wahrheit der Vater von Jasmin Wagners Kind?

Hamburg - Das wäre wirklich mal eine (Baby-)Sensation! Sowohl Jasmin Wagner (42), besser bekannt als "Blümchen", als auch Rapper Finch (32) sind Ende vergangenen Jahres Eltern geworden. Beide verheimlichen, wer der jeweilige Gegenpart in der Beziehung ist, und zeigen sich stets alleine mit ihren jeweiligen Töchtern. Oder sollte es am Ende nur ein Baby sein?

"Es wäre die perfekte Lovestory" und "Da kann man @jasminwagnerofficial und @finch ja nur gratulieren!" sind weitere Kommentare, die die gar nicht mal so weit hergeholte Theorie unterstützen.

Ein Post des Rappers brachte die Gerüchteküche zum Brodeln. Am Karfreitag zeigte sich Finch auf Instagram plötzlich mit einem Baby im Arm und verkündete seinen verblüfften Fans: "Ende letzten Jahres wurde ich Vater eines wunderschönen Mädchens." Der Musiker schrieb weiter: "Seitdem hat sich in meinem Privatleben einiges geändert."

Mitte November 2022 teilte Jasmin Wagner ihren Fans mit, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein. Auch Finchs Tochter soll Ende des Jahres das Licht der Welt erblickt haben. © Bildmontage: Instagram/jasminwagnerofficial

Denn Mitte 2021 waren Finch und Jasmin immerhin schon einmal auf einem gemeinsamen Date. Eine Aktion von Finchs Anhängern.

Nachdem die 42-Jährige auf eines seiner Videos reagiert hatte, bat der Rapper seine Fans, seinen Teenie-Schwarm mit seinem Wunsch nach einem Feature mit ihr zu zuspammen.

Mit Erfolg: "Blümchen" meldete sich tatsächlich bei ihm und bescherte Finch so "den schönsten Tag seines Lebens". Und es bliebt nicht nur bei dem einen Treffen in Berlin, sondern die beiden nahmen auch noch zusammen das Duett "Herzalarm" auf.

Darin rappt Finch: "SOS, ich liebe dich, weil du so niedlich bist. Schon damals warst du mein absoluter Bravo-Star - in meinem Kinderzimmer Poster an der Wand überall."

Sollte es bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Musikvideo zwischen den beiden gefunkt haben? "Danke für die noch wenigen, aber coolen Momente, die wir bisher teilen konnten! Du bist ein spannender und herzlicher Mensch!", schrieb Jasmin kurz nach der Veröffentlichung des Songs auf Instagram.

Zwar soll die 42-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits mit ihrem mysteriösen dänischen Unternehmer und angeblichen Vater ihrer Tochter zusammen gewesen sein, aber wer weiß, vielleicht auch eine absichtlich falsch gelegte Fährte.