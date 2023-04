Krasse Veränderung! Jennifer Lange zeigt sich ungeschminkt und ungestylt

Jennifer Lange zog am Montag selbst den optischen Vergleich und teilte eine farbenfrohe Erinnerung vom 3. April 2021. © Montage: Instagram/Screenshot/Jennifer Lange

Mit zwei Fotos in ihrer Story machte die einstige Bachelor-Siegerin von Andrej Mangold (35) auf ihren optischen 70er-Jahre-Look vom 3. April 2021 aufmerksam.

Pompöse Dauerwelle, auffällig geschminkt und ein lasziver Blick - so zeigte sich die gebürtige Bremerin im Vorjahr auf Instagram. Zwei Jahre später ist das Make-up längst runter, das lilafarbene Kleid gegen einen gemütlichen Hoodie eingetauscht, der Blick ein anderer und die Frisur um einiges zerzauster und ohne Schnitt.

Das stellte die 29-Jährige zum Start in die neue Woche unter Beweis. "Do you remember?", wollte Jenny von ihren 316.000 Fans wissen, die unter dem damaligen Beitrag nur so mit Komplimenten um sich warfen.

"Ich finde, das sieht mega aus😍🔥❤️", "Sieht megaaaa aus 😍" oder "Das steht dir sooo gut 😍🔥🔥🔥", hieß es damals. Und heute?