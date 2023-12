Jenny Elvers über Ex Marc Terenzi: "So ist das eben ab einem gewissen Alter"

Hamburg - Nach den Schlagzeilen um einen Alkoholrückfall hat sich Jenny Elvers (51) nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Gegenteil: Am Montag trat sie in Begleitung ihres Sohnes Paul Jolig (22) selbstbewusst ins Blitzlichtgewitter der "Movie meets Media"-Gala in Hamburg.

Jenny Elvers (51) zeigte sich bei der "Movie meets Media"-Gala in Hamburg auf dem roten Teppich. © TAG24/Franziska Rentzsch

"Mir geht's super!", betonte sie außerdem im Gespräch mit TAG24. "Ich freue mich auf einen schönen Abend."

Allen Nachfragen zu ihrem Gesundheitszustand wich sie dagegen eher aus.

"Ich gehe nicht offen mit Schlagzeilen um, es entstehen Schlagzeilen", betonte sie dazu. Zwar habe sie sich nach Bekanntwerden ihres Unfalls mit erschreckenden 1,7 Promille im Blut, dazu hinreißen lassen, einige Sätze dazu zu sagen. "Aber die müssen jetzt auch reichen. Es gibt ja noch ganz viele andere Themen im Leben."

Ihr Terminkalender sei jedenfalls weiterhin gut gefüllt, auch im nächsten Jahr stünden zahlreiche spannende Projekte für sie an.

Und auch einen Umzug könne sie sich vorstellen. "Ich strecke meine Fühler aus. Jetzt im Moment ist es hier im Norden ja ok mit dem Schnee. Aber im Januar, Februar, März könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich einen ausgiebigen Urlaub mache", sagte Jenny.

Ihr Sohn habe da als Immobilienmakler schon so einige Ideen an der Hand, wo es hingehen könne. Und das vielleicht auch längerfristig? "Also bis in die Ewigkeit und das ganze Jahr über in Deutschland, glaub’ ich, das wird nichts!", so Jenny geheimnisvoll. Und weiter: "Ich muss in die Sonne, ich will das!"

Dabei werde Lüneburg aber auch weiter ihr Rückzugsort bleiben. "Das war immer so. Und der Bezug ist immer da, weil unsere Familie da lebt", so Jenny.