Will Jenny Elvers mit ihrem Ex ins "Sommerhaus der Stars"?

"Aber da kann man ja auch kreativ werden. Es wird ja gemunkelt, dass andere Paare auch getunt haben an ihrem Beziehungsstatus", gab Martin im Podcast-Gespräch zu bedenken. Ob er da wohl auf die angebliche On-off-Beziehung von Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier (35) und ihrem Jakob (39) anspielt? Ihnen war immer wieder vorgeworfen worden, ihre Beziehung lediglich gefakt zu haben. Kurz nach dem Sommerhaus gaben die beiden dann auch vorerst ihre Trennung bekannt, aktuell zeigen sie sich allerdings wieder als Pärchen in der Öffentlichkeit.

Die Schauspielerin ist auch immer wieder in Reality-TV-Shows zu sehen. Doch im "Sommerhaus der Stars" war sie bislang noch nicht. © TAG24/Franziska Rentzsch

"Ich soll etwas faken, für eine Sendung, wo ich bepöbelt werde?", schloss Jenny diese Option zunächst aber aus. Doch sie betonte auch: "Ich verstehe mich ja mit fast allen meinen Ex-Partnern gut!"

Sie würde sich dann jemanden aussuchen, der sich im TV wohlfühle und auch in den Spielen gut performen könnte. Vorstellen könne sie sich das etwa mit Alex Jolig (61). Und wie wäre es mit Heiner Lauterbach (71)? "Nein, Heiner würde sowas nicht machen", war sich die 52-Jährige aber sicher.

Doch auch sich selbst sehe sie derzeit eher nicht in der Show – vor allem mit Blick auf die vergangene Staffel. "Das fand ich vom Ton her alles so drüber. So will man ja auch nicht seine Zeit verbringen. [...] Und die Wiedersehensshow war noch einmal das Sahnehäubchen mit Tinnitus."

Auch das Geld könne sie da nicht locken: "Also Sommerhaus wird gut bezahlt, das kann ich sagen. Das weiß man."