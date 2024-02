Jessica Wahls verrät: Das steckt hinter der Stille um die "No Angels"

Die "No Angels"-Sängerin Jessica Wahls kam am Wochenende zur Weltpremiere des "Aida"-Opern-Spektakels in Hamburg. Mit TAG24 sprach sie über ihre Pläne für 2024.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg/Leipzig - Die "No Angels"-Sängerin Jessica Wahls (46) kam am Wochenende zur Weltpremiere des "Aida"-Opern-Spektakels in Hamburg. Mit TAG24 sprach sie am roten Teppich über ihre Pläne für 2024.

Jessica Wahls (46) freute sich am Wochenende auf ihren ersten Opern-Besuch. © TAG24/Franziska Rentzsch Mit Opern hat die 46-Jährige eigentlich nicht viel am Hut. "Tatsächlich ist es für mich das erste Mal", so die Musikredakteurin bei ihrem Besuch in der Barclays Arena, wo sie selbst schon vor Tausenden Fans auf der Bühne gestanden hatte. Zwar habe sie sich schon immer mal eine Oper anschauen wollen, doch erst jetzt habe es sich ergeben. Dabei hat Jessica aktuell eigentlich ganz andere Dinge im Kopf: "Ich bin gerade dabei, meine Wohnung zu renovieren. Ich dachte mir: Frühjahrsputz? Dann kann ich es auch gleich richtig machen." Ansonsten scheinen ihre Pläne für das Jahr 2024 aber noch relativ offen zu sein. "Ich würde gerne mit meiner Familie einen schönen Urlaub machen, vielleicht mit meiner Tochter, mal sehen." Und wie sieht es mit neuen Tourterminen bei den "No Angels" aus? 2021 überraschten die Sängerinnen schließlich alle mit einem Comeback. Doch zuletzt wurde es dann wieder verdächtig still um die vier verbliebenen Engel. Promis & Stars Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier: "Bin komplett allein mit meinen Kids" In einem Interview mit TAG24 hatte Jessica zwar vor einigen Monaten erklärt, dass die "No Angels" bereits im Sommer wieder zusammenkommen wollten. Doch jetzt scheinen sich diese Pläne doch noch mal etwas verändert zu haben ...

Die "No Angels" feierten ihr Comeback zu viert

Stehen die "No Angels" 2024 wieder auf der Bühne?