Jetzt ist es raus! Waren Paco Herb und Yeliz Koc gar kein Paar?

Damit ordnet er die Zeit an der Seite von Yeliz Koc offenbar lediglich als kleinen Flirt ein. Aber wie wohl die Ex- Bachelor -Kandidatin darüber denkt?

Zumindest wenn es um die Sichtweise von Paco geht, der jetzt zum Cast der neuen "Are You The One - Realitystars in Love"-Staffel gehört. Dort erklärte er, bereits seit Jahren Single zu sein.

Melissa Damilia hatte in dem Flirt zu Paco Herb offenbar etwas mehr gesehen: Sie sprach klar von einer Beziehung. © Instagram/Paco Herb, Instagram/Melissa Damilia (Bildmontage)

Und noch einer weiteren Dame könnte Paco mit seiner Aussage nun ganz schön auf den Schlips treten: "Ich bin seit dreieinhalb Jahren Single - aber da spalten sich die Meinungen", heißt es wortwörtlich im Steckbrief des 27-Jährigen zu "Are You The One".

Damit schließt er für sich nicht nur eine Beziehung zu Yeliz Koc aus, sondern auch zu Bachelorette Melissa Damilia (27), mit der er anschließend angebandelt hatte. Den Schlussstrich zog Melissa Ende vergangenen Jahres mit einem öffentlichen Statement, in dem sie allerdings von einer "Beziehung" sprach.

"Es sind Dinge passiert, die nicht zu verzeihen und auch mit nichts zu entschuldigen sind", erklärte sie in ihrer Story.

Es bleibt spannend, ob Paco bei "Are You The One", ab dem 17. August bei RTL+ noch weiter über seine Sicht der Dinge auspacken wird.