Heidi Klum crasht mit neuen GNTM-Kandidaten Show von Joko und Klaas

Mit ihren anonymisierten Models hat Heidi Klum (51, v.l.) die Show von Klaas Heufer-Umlauf (41), Jeannine Michaelsen (42) und Joko Winterscheidt (45) besucht. © Joyn/Nadine Rupp

Dieser Anhang bestand aus den ersten Models, die in ihrer im Frühjahr anstehenden Staffel "Germany's Next Topmodel" um den Sieg posen werden.

Viel gezeigt wird dabei noch nicht von den Schönheitskrönchen-Kandidaten. Allesamt trugen bei dem Auftritt dunkle Kapuzenpullover und Sonnenbrillen.

Die Bewerbungsfrist für die 20. Staffel endete im August. Bereits jetzt hatte eine Handvoll Teilnehmerinnen – wenn auch verdeckt – ihren ersten großen Auftritt bei ProSieben.

"Was plant Heidi Klum mit ihren Models?", fragt der Sender in einer entsprechenden Pressemitteilung über die Aufzeichnung in den Bavaria-Studios in München.

Das dürfen die Zuschauer erst am Samstag zur Primetime erfahren. Dann läuft "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas", um 20.15 Uhr, auf ProSieben und Joyn.