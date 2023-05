Joko kommt mit der "gefährlichsten Show der Welt" zu Prime Video!

München - Erst ein neuer Podcast, nun auch noch eine neue Show: Joko Winterscheidt (44) scheint trotz des weiterhin großen Erfolges von seiner Sendung " Wer stiehlt mir die Show? " noch lange nicht genug von TV, Streaming und Co. zu haben. Sein neuestes Format wird von Prime Video nun gar als die "gefährlichste Show der Welt" angepriesen.

Joko Winterscheidt (44) hat schon bald seine erste eigene Show bei Prime Video. © dpa/ProSieben/Weiya Yeung

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Moderator gemeinsam mit Autorin Sophie Passmann (29) einen Podcast namens "Sunset Club" ins Leben rufen will. Bereits am morgigen Donnerstag soll die erste Folge veröffentlicht werden.

Nicht weniger überraschend veröffentlichte Prime Video nun einen Trailer zu einem weiteren neuen Format des 44-Jährigen: Am 7. Juni soll "The World's Most Dangerous Show" auf dem Streaming-Portal aus dem Hause Amazon erscheinen.

Was genau die Fans und Zuschauer erwartet, bleibt zunächst etwas schleierhaft. Prime verriet lediglich so viel: "Joko Winterscheidt macht in seiner neuen Show genauso sorglos und unterhaltsam weiter: waghalsige Stunts, absurde Wettkämpfe und sinnlose Promi-Spiele."

Das Ganze klingt nach einer Mischung aus "Wer stiehlt mir die Show?" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit einer Prise "Circus Halligalli". In der neuen Show sei jeder willkommen "außer die Realität", hieß es vonseiten des TV-Stars.