Emotionales Geständnis: Jorge González versucht verstorbene Eltern zu kontaktieren

Hamburg - Jorge González ist für seine auffälligen Outfits, sein strahlendes Lächeln und seine ansteckende gute Laune bekannt. Doch der " Let's Dance "-Juror kann auch ernste und emotionale Töne anschlagen.

Jorge González (58) vermisst seine Eltern jeden Tag. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Auf dem OMR-Festival zeigte er im Interview mit BILD seine verletzliche Seite. Nach jeder Live-Sendung von "Let's Dance" würde der 58-Jährige am liebsten mit seinen Eltern telefonieren, verriet er.

Doch sowohl seine Mutter als auch sein Vater sind inzwischen verstorben und fehlen dem TV-Juror sehr.

"Ich denke immer an sie. Immer nach der Show will ich nach wie vor zum Telefon greifen und sie anrufen", so González.

Er würde dann instinktiv zum Telefon greifen, um vor allem seinen toten Vater anzurufen. Schließlich werde ihm dann bewusst, dass sein Vater schon seit fünf Jahren nicht mehr am Leben ist.

Doch diese Angewohnheit würde für immer in seinem Kopf bleiben, erklärte er.