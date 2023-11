Reality-Girl erlebt Karneval-Desaster am 11.11., doch sie kann trotzdem laut lachen

In den Instagram-Storys von Josimelonie war zunächst zu sehen, wie die 29-Jährige ausgelassen beim Kölner Karnevalsauftakt feierte - sie war als Astronautin kostümiert. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die 29-Jährige, die auch lange in der Fastnacht-Hochburg Mainz lebte, zeigte zunächst in ihren Storys, wie sie in einem Astronauten-Kostüm und zusammen mit Freundinnen den Kölner Karnevalsauftakt am 11.11. ausgelassen feierte

Gegen 14 Uhr veröffentlichte sie dann ein Instagram-Video - sie versah den Clip mit dem vielsagenden Kommentar "Wilde Nummer".

Die Wahl-Kölnerin filmte sich dabei selbst mit einem Smartphone vor einem Spiegel. Sie lachte herzlich und fügte dann hinzu: "Es ist einfach passiert."

Worauf Josimelonie damit anspielte, war sofort offensichtlich: Ihr Kostüm war vor dem Bauch geplatzt. Unter dem aufgerissenen Stoff war die nackte Haut der 29-Jährigen zu sehen.