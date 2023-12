Ein Jahr kein Date, doch Reality-Girl Josimelonie ist "wieder bereit"

Köln/Mainz - Reality-Darstellerin Josimelonie (29) und die Männer - das ist eine komplizierte Geschichte. Doch die Ex-Kandidatin von Shows wie "Take Me Out", "Liebe im Sinn" oder "Das perfekte Dinner" hat durchaus wieder Lust auf das eine oder andere Treffen, wie sie kürzlich bei einem Q&A verriet.