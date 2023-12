Reality-Girl fordert krasse Veränderung bei "Bachelor" und "Bachelorette"

Reality-Darstellerin Josimelonie (29) war schon in diversen Shows als Kandidatin mit dabei - auf Instagram hat sie rund 43.300 Follower. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die ehemalige "Bachelorette" Jennifer Saro (27) hatte zu einem Gespräch über den Themenkomplex LGBTQ eingeladen.

Zu ihren Gästen gehörte die bekannte Reality-Darstellerin Josimelonie (29). Die Wahl-Kölnerin ist eine Frau mit Trans-Hintergrund und engagiert sich regelmäßig für die Rechte und Belange aller Personen mit Trans-Identität in Deutschland.

Mit der 27-jährigen Gastgeberin sprach Josi zunächst über ihren eigenen Werdegang als Trans-Frau. Dabei berichtete sie auch, dass nach ihrer Einschätzung in letzter Zeit der transphobe Hass in der deutschen Gesellschaft zunehme. Sie führte dies auf die gesteigerte Sichtbarkeit von Menschen mit Trans-Identität in den Medien zurück.

Etwas später in dem Gespräch warf Jennifer die Frage auf, wie Vorurteile und Ablehnung gegenüber Trans-Personen in der Gesellschaft abgebaut werden könnten.

Die Antwort von Josimelonie war: "Indem man einfach Trans-Sein normalisiert. Indem einfach Trans-Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft viel mehr ankommen."

Als konkretes Beispiel wählte Josimelonie einen Bereich, den sie sehr gut kennt: das Reality-Fernsehen. Die 29-Jährige, die auch lange in Mainz lebte, war schon als Kandidatin bei Shows wie "Take Me Out", "Liebe im Sinn" oder "Das perfekte Dinner" dabei.