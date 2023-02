Kehren Julian Claßen und Freundin Tanja Deutschland den Rücken? "Wir überlegen tatsächlich"

Liegt die Zukunft von Influencer Julian Claßen außerhalb Deutschlands? Gemeinsam mit seiner Freundin Tanja Makaric träumt der Unternehmer vom Ausland.

Von Maurice Hossinger

Köln - Was führen Julian Claßen (29) und seine Tanja Makaric (25) im Schilde? Auf Instagram teaserte der Influencer in einer Fragerunde nun interessante Neuigkeiten an. Zieht es den Ex-YouTuber etwa in die spanische Sonne?

In einer Fragerunde deutete Julian Claßen (29) die Auswanderungs-Pläne an. Geht noch in diesem Jahr alles über die Bühne? © Montage: Instagram/Screenshot/Julian Claßen Dass der Ex von Bianca "Bibi" Claßen (30) die Sonne liebt, dürfte seinen mehr als 6 Millionen Followern anhand des Hauses - das er gemeinsam mit Ex Bibi gebaut hat - bekannt sein. Jetzt überlegt der zweifache Papa allerdings, dauerhaft in den Süden Europas zu ziehen! Das verriet "Julienco" am gestrigen Sonntag in einer Fragerunde auf Instagram. Angesprochen auf eine mögliche Auswanderung schrieb der 29-Jährige lediglich: "Wir überlegen tatsächlich." Um jedoch alle Informationen rund um eine mögliche Auswanderung zu erfahren, verwies der Unternehmer und Immobilien-Besitzer auf seine neueste Podcast-Folge mit Schwester Bianca. Julian "Julienco" Claßen Influencer Julian Claßen greift ungewollt ins Klo: Das muss er dabei herausfischen Erst am Sonntag heizte seine bessere Hälfte die Gerüchteküche an, weil sie in einem Brautmodengeschäft nach Hochzeitskleidern suchte. Ob es dabei um die Vermählung einer Freundin oder gar um ihre eigene ging, verriet die Ex-Leistungsschwimmerin allerdings nicht.

Stehen Julian Claßen und seine Tanja Makaric vor einem großen Meilenstein?