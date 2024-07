Kardashian, Jonas, Trump, Zuckerberg und Co.: Teuerste Hochzeit der Welt wird zum Promi-Schaulauf

Mumbai (Indien) - Da können selbst die Royals nicht mithalten: Seit mehr als 130 Tagen feiern Anant Ambani (29), seines Zeichens Sohn des reichsten Inders, und seine langjährige Partnerin Radhika Merchant (29) ihre Hochzeit. An diesem Wochenende folgte dann endlich der Höhepunkt - unter den Augen unzähliger Promis. Die Kosten für die Feierlichkeiten: mehrere Hundert Millionen Euro!

Anant Ambani (29) und Radhika Merchant (29) feiern seit mehr als 130 Tagen. © dpa/AP | Rajanish Kakade

In Indien werden Hochzeiten bekanntermaßen etwas größer gefeiert. Doch was der Sohn von Öl-Tycoon Mukesh Ambani (67) und seine Braut seit Monaten veranstalten, sucht seinesgleichen.

Indischen Medien zufolge könnte die Dauer-Party mehr als 500 Millionen Euro gekostet haben! Eine kaum vorstellbare Summe, doch mit Blick auf das Vermögen von Mukesh Ambani beinahe nur Peanuts. Der 67-Jährige soll (umgerechnet) mehr als 110 Milliarden Euro schwer sein.

Was darf bei solch einer geschichtsträchtigen Fete natürlich auf keinen Fall fehlen? Die passenden Gäste! Und so luden die Ambanis kurzerhand alles ein, was Rang und Namen hat. Böse Zungen mutmaßen, dass für das Erscheinen des ein oder anderen Stargastes auch ordentlich Kohle hingeblättert wurde.

Alleine an diesem Wochenende - dem Höhepunkt der Feierlichkeiten - waren unter anderem die Kardashian-Schwestern Kim (43) und Khloé (40), Sänger Nick Jonas (31) und seine Frau Schauspielerin Priyanka Chopra (41), die ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair (71) und Boris Johnson (60), Bollywood-Legende Shah Rukh Khan (58), FIFA-Präsident Gianni Infantino (54) und Wrestling-Ikone John Cena (47) in Mumbai zugegen.