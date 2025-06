Nach Liebes-Drama: Will Kim Virginia die Hochzeit ihrer Ex-Affäre sabotieren?

Nach einem rätselhaften Vorfall hält sich Kim Virginia bedeckt - doch der Grund dafür sorgt für Spekulationen.

Von Isabel Klemt

Dubai - Nach einem rätselhaften Vorfall hält sich Kim Virginia (30) bedeckt. Der Grund dafür sorgt für wilde Spekulationen. Will sie damit einem Promi-Paar die Show stehlen?

Kim und Leyla haben ihr Kriegsbeil wohl noch lange nicht begraben

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) heiraten in wenigen Wochen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/leylalahouar Mike ist nicht nur Kims Ex-Affäre aus der Show "Are You The One – Realitystars in Love", sondern auch der neue Mann an der Seite ihrer Erzfeindin Leyla. Mit der 29-Jährigen geriet Kim im Dschungelcamp mehrfach aneinander - und offenbar ist der Zoff zwischen den beiden noch lange nicht beigelegt. Kein Wunder also, dass viele Fans spekulieren, ob Kim ihre Enthüllung bewusst hinauszögert, um dem Paar den großen Tag zu vermiesen und ihnen die Show zu stehlen. Bestätigt ist das nicht, doch ihr Verhalten gegenüber der ganzen Sache wirft Fragen auf.

Nikola Glumac bestätigt die Trennung