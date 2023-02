Nach Baywatch-Berlin-Pizza: Kooperiert Dr. Oetker jetzt mit Toni und Felix Kroos?

Bielefeld/Berlin - Das Podcast-Trio von "Baywatch Berlin" Klaas Heufer-Umlauf (39), Jakob Lundt (36) und Thomas Schmitt (43) hat eine eigene Pizza auf den Markt gebracht. Jetzt wollen auch zwei Fußballer was vom (Pizza-)Kuchen abhaben. Und natürlich ist auch Dr. Oetker nicht weit.

Thomas Schmitt (43, l.), Klaas Heufer-Umlauf (39, M.) und Jakob Lundt (36) haben zwei Pizzas auf den Markt gebracht. © Montage: Studio Bummens GmbH, Baywatch Berlin

Seit einigen Tagen gibt es in ausgewählten Märkten die "Baywatch Berlin"-Pizzas Golden Margherita und Million Dollar Salami.

"Endlich eine Tiefkühlpizza, die man voller Stolz von der Tiefkühltheke zum Kassenband trägt", glaubt man den Worten von Moderator Klaas Heufer-Umlauf.

Der Hype ging auch an Felix Kroos (31) nicht vorbei. Gemeinsam mit seinem Bruder, Weltmeister Toni Kroos (33), betreibt er den Podcast "Einfach mal Luppen". Beide Podcasts werden von Studio Bummens produziert.

In seiner Instagram-Story filmte sich der ehemalige Fußballer jetzt beim Einkaufen an der Tiefkühltheke und fragte: "Wann wir eigene Pizza?", adressiert an seinen Bruder Toni.

Klar, dass das auch die Marketing-Abteilung von Dr. Oetker spitze Ohren bekommt. Denn vor allem die Twitter-Beiträge des Nahrungsmittelunternehmens amüsieren immer wieder die Nutzer.