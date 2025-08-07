Chemo schlägt nicht an: Tochter von Ex-Fußballprofi Diekmeier braucht "ein Wunder"

Sandhausen - Es sind Worte, die keine Mutter sagen möchte. Seit Monaten bangen Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier (35) und seine Frau Dana (40) um ihre an Krebs erkrankte Tochter Delani (14) . Nun gibt es ein bedrückendes Update, das wenig Hoffnung macht.

Auf Instagram sprach Dana Diekmeier (40, l.) über den Gesundheitszustand ihrer Tochter. Bereits nach ihrer OP im April teilte sie ein Foto (r.) aus dem Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/danadiekmeier

"Leider sind die Prognosen nicht so rosig, wie wir uns das erwünscht und erhofft haben", erklärte Mama Dana in einem neuen Video auf Instagram. "Die zweite Chemo, die sie vor einigen Wochen bei Delani versucht haben, ist leider auch nicht angeschlagen."

Schon im Januar dieses Jahres war die Familie von der niederschmetternden Diagnose erschüttert worden. Der Teenagerin wurde anschließend ein bösartiger Tumor an der Niere entfernt, allerdings hatte der Krebs bereits in die Lunge gestreut und Metastasen gebildet. Das machte eine Chemotherapie notwendig.

Die Ärzte werden ab nächster Woche jedoch "auf eine Immuntherapie umswitchen, weil die Chemotherapien einfach nicht anschlagen", verriet Mutter Dana. "Somit schwindet die Chance auf Heilung natürlich jedes Mal ein bisschen mehr."

Die Familie habe viel Zeit gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Inzwischen hätten ihn die Ärzte mitgeteilt, dass Delani "ein Wunder" benötige. "Wir sind aber weiterhin guter Dinge, dass ein Wunder geschieht", so die 40-Jährige. "Wunder gibt es, Wunder geschehen."

"Delani ist ein Wunder und ich glaube auch, dass es passiert. Es muss passieren", ließ sich die Ehefrau des heutigen Co-Trainers vom SV Sandhausen den Mut nicht nehmen.