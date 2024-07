14-Jährige sucht Liebes-Rat: Larissa Neumann gibt Antwort

Berlin/Frankfurt am Main - In ihrer Reihe "Tall Girl Talk" spricht Model und Influencerin Larissa Neumann (24) immer wieder darüber, wie groß gewachsene Frauen mit ihrer Körpergröße unverkrampft umgehen können. In der gestrigen Ausgabe gab die Wahl-Berlinerin einem 14-jährigen Mädchen einen wichtigen Rat.