Model appelliert an alle Männer: "Ich bin selbstbewusst, aber ich beiße nicht!"

Berlin/Frankfurt am Main - Eigentlich spricht Larissa Neumann zu ihren weiblichen Fans, doch ihr Statement enthält auch eine deutliche Ansage an alle Männer: Die 24-Jährige veröffentlichte am gestrigen Freitag ein Instagram-Reel.

Die Wahlberlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, beginnt ihr Statement vom Freitag entsprechend auch mit den Worten: "Eine große Frau zu sein, kann tatsächlich Fluch und Segen zugleich sein."

In einem früheren "Tal Girl Talk" hatte sich die 24-Jährige schon einmal klar dagegen ausgesprochen, dass in einer heterosexuellen Beziehung immer der Mann der körperlich größere Part sein müsse .

Das Instagram-Reel vom Freitag wurde in der Berliner Wohnung des Models aufgenommen. Doch Larissa verbringt das Wochenende in Frankfurt am Main, denn sie plant, in ihre alte Heimat dauerhaft zurückzukehren: Die 24-Jährige ist auf Wohnungssuche in der Mainmetropole.