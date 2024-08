Model hat wichtigen Shopping-Tipp: "Bitte, versteht das!"

Berlin/Frankfurt am Main - Model und Influencerin Larissa Neumann teilt ihre Erkenntnisse und Überlegungen oft und gerne mit ihren Fans, sei es nun ihr Männergeschmack oder Verhütung . Am gestrigen Samstag nahm sich die 24-Jährige das Thema Shopping vor.

Die Wahl-Berlinerin, die lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, veröffentlichte ein Instagram-Reel.

Larissa Neumann (24) hat eine wichtige Botschaft. © Screenshot/Instgaram/tigerlariz

"Ich gebe Euch zwei Bespiele von gestern", setzt die Influencerin ihre Ansprache fort.

Ihre Schuhgröße sei in der Regel 39/40. "In hohen Schuhen immer 39, in Sneakern eigentlich immer 40", erklärt das Model. Bei ihrem Einkaufsbummel am Tag zuvor habe sie jedoch Schuhe in Größe 38 gefunden, die ihr passen - und sie hätte sogar "eine 37" nehmen können.

Larissas zweites Beispiel ist ein Kleid. Normalerweise trage sie die Konfektionsgrößen S oder M. Nun habe sie aber ein Kleid in der Größe XS gefunden, welches ihr perfekt passe.

"Was ich Euch damit sagen will, ist: Bitte, macht Euch nicht wegen irgendwelchen Buchstaben in irgendwelchen Klamotten verrückt. Die Klamotten müssen Euch passen! Und Ihr müsst nicht in irgendwelche Buchstaben reinpassen!", schärft Neumann ihren Zuhörerinnen und Zuhörern ein.

"Bitte, versteht das, macht Euch nicht verrückt und zieht an, worauf Ihr Bock habt!", beendet die 24-Jährige ihr Statement.