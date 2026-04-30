Alleinerziehende Laura Maria Rypa überfordert: Jetzt zieht Lombardi-Ex die Reißleine

Köln - Laura Maria Rypa kann nicht mehr: Die Allein-Verantwortung für zwei kleine Kinder und der öffentliche Zoff mit ihrem Ex haben die 30-Jährige mürbe gemacht. Jetzt zieht sie die Reißleine!

Laura Maria Rypa (30) ist von ihrer derzeitigen Lebenssituation erschöpft. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Auf Instagram gab die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft aus Düsseldorf ihren Followern einen schonungslos ehrlichen Einblick in ihre derzeitige Lebenssituation. "Alleinerziehend ist in solchen Momenten besonders hart", klagte sie in ihrer Story.

Dann nannte sie weitere Details: "Amelio hat wieder Fieber, wird gefühlt alle 5-10 Minuten wach. Und trotzdem gibt es keine 'Pause'. Kein Abgeben. Kein 'Kannst du kurz übernehmen?'", schreibt die 30-Jährige über ihren Alltag. Das dazugehörige Foto zeigt Laura erschöpft mit ihrem Sohn auf dem Arm.

Unterstützung in Bezug auf ihren Nachwuchs scheint sie aktuell keine zu bekommen. Zumindest in den Nächten ist die Influencerin ganz auf sich allein gestellt. Von Kindesvater Pietro Lombardi (33) hatte sie sich im August 2025 getrennt.

Die letzten Wochen seien extrem herausfordernd gewesen: "Es war viel, die Kinder waren krank, ich habe gemerkt, wie ausgelaugt ich bin und irgendwie ist meine Kreativität komplett weg." Besonders alarmierend: "Mein Kopf fühlt sich leer an", gesteht sie ehrlich.