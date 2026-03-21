Laura Maria Rypa in Trauer: Mit diesen Worten deutet sie tragischen Verlust an
Köln - Influencerin Laura Maria Rypa (30) muss offenbar einen emotionalen Schicksalsschlag verkraften. Das deutet die Ex von Pietro Lombardi (33) mit verdächtigen Zeilen in den sozialen Medien an.
Rund eine Woche nach ihren kryptischen Andeutungen, dass sich ihre Welt von der einen auf die andere Sekunde geändert habe, setzte die 30-Jährige jetzt noch einen drauf.
Ohne den Hauch von Hintergründen teilte die Zweifach-Mama mit, dass sie abermals gespürt habe, "wie zerbrechlich das Leben ist".
"Heute habe ich wieder gespürt, (...) wie schnell alles still werden kann. Wie plötzlich ein Mensch fehlt, der eben noch da war. Und wie wenig wir darauf vorbereitet sind, dass ein 'später' vielleicht nie kommt."
Wie schon in der Vorwoche lieferte die Unternehmerin keinerlei Information darüber, um wen es sich dabei handeln dürfte.
Stattdessen ließ die Internet-Bekanntschaft die Gedanken schweifen. "Wir leben oft, als hätten wir unendlich Zeit. Verschieben Worte, Gefühle, Entscheidungen. Halten fest an Menschen oder Situationen, die uns nicht guttun."
Laura Maria Rypa lässt Fans im Dunkeln
Um dem eher kryptischen Einblick in ihre Seele mehr Ausdruck und Tiefe zu verleihen, sprach die 30-Jährige von der vermeintlichen "Wahrheit". "Die Wahrheit ist: Es gibt kein Versprechen auf morgen. Jeder Tag, den wir haben, ist ein Geschenk. Jeder Moment eine Chance."
Auch diesmal hat die 30-Jährige einen lieb gemeinten Ratschlag an ihre Community auf Lager und will ihre Fans so zur Vernunft bringen.
"Warte nicht auf den richtigen Zeitpunkt. Sag, was du fühlst. Zeig, was dir wichtig ist. Und geh dorthin, wo dein Herz leiser wird. Denn irgendwann wird aus 'ich mache das später' ein 'ich hätte es tun sollen'. Das Leben ist begrenzt."
Eine emotionale Stütze und starke Schulter dürfte in dieser Zeit Ex "Pie" sein. Spätestens seit den innigen Momentaufnahmen aus Mauritius wird wild über ein Liebes-Comeback der beiden spekuliert.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa