Laura Maria Rypa in Trauer: Mit diesen Worten deutet sie tragischen Verlust an

Köln - Influencerin Laura Maria Rypa (30) muss offenbar einen emotionalen Schicksalsschlag verkraften. Das deutet die Ex von Pietro Lombardi (33) mit verdächtigen Zeilen in den sozialen Medien an.

In ihrer Instagram-Story hat Laura Maria Rypa kürzlich einen schmerzhaften Verlust angedeutet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Rund eine Woche nach ihren kryptischen Andeutungen, dass sich ihre Welt von der einen auf die andere Sekunde geändert habe, setzte die 30-Jährige jetzt noch einen drauf.

Ohne den Hauch von Hintergründen teilte die Zweifach-Mama mit, dass sie abermals gespürt habe, "wie zerbrechlich das Leben ist".

"Heute habe ich wieder gespürt, (...) wie schnell alles still werden kann. Wie plötzlich ein Mensch fehlt, der eben noch da war. Und wie wenig wir darauf vorbereitet sind, dass ein 'später' vielleicht nie kommt."

Wie schon in der Vorwoche lieferte die Unternehmerin keinerlei Information darüber, um wen es sich dabei handeln dürfte.

Stattdessen ließ die Internet-Bekanntschaft die Gedanken schweifen. "Wir leben oft, als hätten wir unendlich Zeit. Verschieben Worte, Gefühle, Entscheidungen. Halten fest an Menschen oder Situationen, die uns nicht guttun."