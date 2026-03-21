Laura Maria Rypa in Trauer: Mit diesen Worten deutet sie tragischen Verlust an

Eine Woche nach ihrem jüngsten emotionalen Beitrag trauert Laura Maria Rypa offenbar endgültig um einen Menschen aus ihrem Umfeld.

Von Maurice Hossinger

Köln - Influencerin Laura Maria Rypa (30) muss offenbar einen emotionalen Schicksalsschlag verkraften. Das deutet die Ex von Pietro Lombardi (33) mit verdächtigen Zeilen in den sozialen Medien an.

In ihrer Instagram-Story hat Laura Maria Rypa kürzlich einen schmerzhaften Verlust angedeutet.
In ihrer Instagram-Story hat Laura Maria Rypa kürzlich einen schmerzhaften Verlust angedeutet.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Rund eine Woche nach ihren kryptischen Andeutungen, dass sich ihre Welt von der einen auf die andere Sekunde geändert habe, setzte die 30-Jährige jetzt noch einen drauf.

Ohne den Hauch von Hintergründen teilte die Zweifach-Mama mit, dass sie abermals gespürt habe, "wie zerbrechlich das Leben ist".

"Heute habe ich wieder gespürt, (...) wie schnell alles still werden kann. Wie plötzlich ein Mensch fehlt, der eben noch da war. Und wie wenig wir darauf vorbereitet sind, dass ein 'später' vielleicht nie kommt."

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Laura Maria Rypa Ausgerechnet mit ihm: Laura Maria Rypa gönnt sich Dubai-Urlaub

Wie schon in der Vorwoche lieferte die Unternehmerin keinerlei Information darüber, um wen es sich dabei handeln dürfte.

Stattdessen ließ die Internet-Bekanntschaft die Gedanken schweifen. "Wir leben oft, als hätten wir unendlich Zeit. Verschieben Worte, Gefühle, Entscheidungen. Halten fest an Menschen oder Situationen, die uns nicht guttun."

Laura Maria Rypa lässt Fans im Dunkeln

In der Vorwoche hatte die 30-Jährige Ähnliches angedeutet.
In der Vorwoche hatte die 30-Jährige Ähnliches angedeutet.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Um dem eher kryptischen Einblick in ihre Seele mehr Ausdruck und Tiefe zu verleihen, sprach die 30-Jährige von der vermeintlichen "Wahrheit". "Die Wahrheit ist: Es gibt kein Versprechen auf morgen. Jeder Tag, den wir haben, ist ein Geschenk. Jeder Moment eine Chance."

Auch diesmal hat die 30-Jährige einen lieb gemeinten Ratschlag an ihre Community auf Lager und will ihre Fans so zur Vernunft bringen.

"Warte nicht auf den richtigen Zeitpunkt. Sag, was du fühlst. Zeig, was dir wichtig ist. Und geh dorthin, wo dein Herz leiser wird. Denn irgendwann wird aus 'ich mache das später' ein 'ich hätte es tun sollen'. Das Leben ist begrenzt."

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Laura Maria Rypa Brisante Frage an Laura Maria Rypa: Wandert sie etwa mit den Kids bald nach Dubai aus?

Eine emotionale Stütze und starke Schulter dürfte in dieser Zeit Ex "Pie" sein. Spätestens seit den innigen Momentaufnahmen aus Mauritius wird wild über ein Liebes-Comeback der beiden spekuliert.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

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