Ausgerechnet mit ihm: Laura Maria Rypa gönnt sich Dubai-Urlaub
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Nach zuletzt turbulenten Wochen gönnt sich Laura Maria Rypa (30) derzeit eine wohlverdiente Auszeit mit ihren Söhnen in Dubai. Doch das Trio ist nicht allein - ein Mann ist ihnen hinterher gereist.
Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den Papa der kleinen Racker: Pietro Lombardi (33). Die Influencerin mit polnischen Wurzeln und der "DSDS"-Sieger von 2011 hatten sich im Sommer 2025 getrennt und ihre Verlobung aufgelöst.
Während Laura mit den Kindern in das gemeinsam gekaufte Haus gezogen ist, wohnt Pie seitdem in der Keller-Wohnung seines guten Kumpels Oliver Pocher (47). Dort wurde es ihm offenbar zu langweilig, also setzte er sich kurzerhand in den Flieger.
Auf Instagram teilte seine langjährige On-off-Freundin jetzt ein paar Eindrücke aus dem gemeinsamen Familien-Urlaub. Ein Clip zeigt den "Cinderella"-Interpreten etwa gut gelaunt beim Besuch eines imposanten Dinosaurier-Parks.
Darin posiert er fröhlich für die Kamera und streckt frech die Zunge heraus. "Pietro ist uns hier besuchen gekommen", klärte die Zweifach-Mama ihre Community auf. Obwohl ihre Beziehung in die Brüche ging, pflegen die beiden ein gutes Verhältnis zueinander.
Gerüchte um neue Liebe: Ist Laura Maria Rypa in einer Beziehung?
Im Verlauf des Tages teilte Laura noch weitere Schnappschüsse aus dem Park, darunter Fotos von lebensgroßen Dino-Figuren. Später veröffentlichte dann auch Lombardi einige Eindrücke von einem offensichtlich sehr entspannten Familienausflug.
Ein Clip in seiner Story zeigte einen seiner Söhne, wie er auf einem Dinosaurier reitet. Die Aufnahmen verdeutlichen, dass die beiden trotz ihrer Trennung die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern genießen.
Das Liebes-Aus im August kam für viele überraschend. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte Laura damals.
Gerüchten um eine neue Liebe erteilte die 30-Jährige erst kürzlich eine deutliche Absage: "Nein, ich habe keine neue Beziehung. Nein, ich habe auch kein Interesse an einer neuen Beziehung. Und nein, ich habe aktuell auch kein Interesse, jemanden kennenzulernen", stellte sie klar. Auch Pietro ist offiziell Single.
