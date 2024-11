Klartext von Laura Maria Rypa! Fällt die Hochzeit mit Pietro nun ins Wasser?

In ähnlichen Tönen hatte sich die Wahl-Kölnerin auch schon vor einigen Monaten über die Vermählung mit "Pie" geäußert. Damals hieß es allerdings noch, dass Sohnemann Leano erst Laufen und imstande sein solle, den ganzen Tag bewusst mitzubekommen.

Denn: Die Hochzeit muss auf unbestimmte Zeit warten! Das stellte die Influencerin am Mittwochnachmittag klar. "Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig", verriet sie.

Durchaus ausführlich bezog die 28-Jährige auf die Nachfrage eines Users Stellung zur potenziellen Hochzeit. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Diesmal soll nämlich Brüderchen Amelio größer werden. "Jetzt haben wir uns überlegt, noch zu warten, bis auch Amelio größer ist, damit alle Kinder diesen besonderen Moment mit uns teilen können."

Aber nicht nur der eigene Nachwuchs ist "Schuld" an der Langzeit-Verlobung. Auch das derzeit im Bau befindliche Traumhaus verlangt Laura und "Pie" offenbar zu viel ab und frisst zu viel wichtige Zeit.

"Außerdem gibt es noch genug zu tun mit der Baustelle vom Haus, die Taufe von Amelio und Co. Das Timing muss einfach passen und wir möchten das in Ruhe angehen", flüchtet sich die 28-Jährige fast schon in Ausreden.

Von kalten Füßen fehlt, angesichts der immer wieder beteuerten Liebesschwüre an ihren Pietro, daher jede Spur. Ob vielleicht doch die heftigen Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate für den ein oder anderen Zweifel gesorgt haben?