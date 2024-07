Jetzt reicht's! Laura Maria Rypa weint vor Fans und wehrt sich gegen Kritik

Köln - Laura Maria Rypa (28) platzte an diesem Sonntag die Hutschnur! Nachdem die baldige Zweifach-Mama in den vergangenen Tagen vermehrt Kritik einstecken musste, wehrte sie sich nun gegen die zum Teil fiesen Nachrichten einiger User - und wurde dabei ungewohnt emotional.

In voraussichtlich wenigen Wochen wird Laura Maria Rypa (28) zum zweiten Mal Mutter. © Instagram/lauramaria.rpa

Wie schon bei Sohnemann Leano (1) hatte Laura ihren mehr als 880.000 Instagram-Fans auch in ihrer zweiten Schwangerschaft regelmäßig Einblicke in ihr Befinden gegeben.

Ob die Verlobte von Pietro Lombardi (32) aber auch weiterhin offenherzig aus dem Nähkästchen plaudert, könnte angesichts der jüngsten Reaktion einiger Follower fraglich werden ...

Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihrer Community offenbart, dass ihre Frauenärztin das Risiko einer erneuten Frühgeburt festgestellt hatte.

Laura, die zurzeit auch noch mit einer Erkältung kämpft, wurde daraufhin strikte Bettruhe verordnet, an die sie sich jedoch nicht immer gehalten hat, wie sie ihren Anhängern selbst in mehreren Storys gezeigt hatte, in denen sie im Haushalt herumrödelte.

So hatten sich auf Lauras Kanal bis Sonntag zahlreiche Negativ-Kommentare angesammelt, in denen ihre Follower der 28-Jährigen unter anderem vorwarfen, sie habe sich schon bei Leanos Schwangerschaft nicht hinreichend geschont, würde nun überdramatisieren oder lechze gar nach Aufmerksamkeit.

Vorwürfe, auf die die Hochschwangere nun mit deutlichen Worten reagierte!