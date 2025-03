Laura Maria Rypa hat Termin beim Anwalt: Gehen die Lombardis jetzt gegen Familie Engels vor?

Die Influencerin ging zwar nicht näher auf die einzelnen Punkte ihrer To-Do-Liste ein, es könnte jedoch sein, dass ihr juristischer Termin mit dem Gerichtsschreiben zu tun hat, das Laura zuletzt sogar die Tränen in die Augen getrieben hatte, wie sie ihren Instagram-Fans ebenfalls in ihrer Story gezeigt hatte.

Laura hatte ihren Fans nämlich bereits am Morgen ihre Checkliste an zu erledigenden Aufgaben gezeigt, auf der neben alltäglichen Dingen wie "Einkaufen", "Haushalt" oder "Sport" vor allem ein Punkt ins Auge stach: "Call mit Anwalt".

Das ließ die 29-Jährige am Montag in ihrer neuesten Instagram-Story durchblicken, die sie mit ihren mehr als 940.000 Followern geteilt hatte.

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) haben zwei gemeinsame Söhne. © Instagram/lauramaria.rpa

"Ihr könnt uns noch so viele Briefe und Klagen schicken - wir unterschreiben keine einzige und das wird auch so bleiben", hatte der dreifache Vater mehr als deutlich in Richtung seiner Ex-Frau und deren Mann Julian Engels (31) klargestellt, die Laura offenbar per Unterlassungserklärung verbieten wollen, dass diese Pietros Sohn Alessio (9) nicht mehr öffentlich zeigen oder auch nur erwähnen darf.

Laura hatte sich in den vergangenen Wochen zwar an diese Forderung gehalten, Sarah scheint das jedoch noch nicht genug gewesen zu sein. Zumindest nicht, wenn man sich Pietros jüngste Wut-Rede ins Gedächtnis ruft.

Nachdem beide Seiten nun offenbar ihre Anwälte eingeschaltet haben, sieht es aktuell nicht danach aus, als würden sich die Wogen zwischen den Patchwork-Eltern in nächster Zeit wieder glätten ...