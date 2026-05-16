"Letzte Monate waren sehr intensiv": Laura Maria Rypa zieht Konsequenzen
Köln - Der öffentliche Streit mit ihrem Ex-Freund Pietro Lombardi (33) und die Rolle als alleinerziehende Mutter haben Laura Maria Rypa zuletzt viel abverlangt: Nun geht sie einen drastischen Schritt!
"Die letzten Monate waren sehr intensiv, und ich merke einfach, wie wichtig es gerade für mich ist, einmal bewusst einen Schritt zurückzugehen", erklärte die 30-jährige Influencerin aus Düsseldorf in einer verletzlichen Instagram-Story.
Sie wolle zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken. Gleichzeitig sei es aber auch ihr Ziel, "wieder neue Inspiration und kreative Ideen für alles zu sammeln, was ich hier auf meinem Profil mit euch teilen möchte".
Leere werden die rund 934.000 Follower auf dem Kanal der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten mit polnischen Wurzeln während ihrer bewusst gewählten Netzpause deshalb aber nicht zu spüren bekommen.
Wie Laura gegenüber ihren Fans weiter klarstellte, habe sie diverse Kooperationen laufen, für die bereits vorproduzierter Content existiere. Dieser soll dann häppchenweise in ihrer Abwesenheit online gestellt werden. Ihre Managerin kümmere sich darum.
Laura Maria Rypa will mehr bewusste Zeit mit ihren Kindern verbringen
Pläne für ihre Auszeit hat die 30-Jährige bereits geschmiedet. Neuer Zoff mit dem Ex ist dabei (vorerst) nicht vorgesehen. Stattdessen möchte sich Laura voll und ganz auf die beiden gemeinsamen Söhne Amelio und Leano konzentrieren.
"Vor allem möchte ich die Zeit ganz bewusst mit meinen Kindern, meiner Familie und meinen Freunden verbringen und das Handy auch einfach mal öfter zur Seite legen", betonte die fürsorgliche Jungsmama.
Laura und Pietro waren zuletzt auf ihren Social-Media-Kanälen heftig aneinandergeraten. Einige Podcast-Aussagen ihres Verflossenen in Bezug auf den jüngsten Eigenheim-Deal waren ihr übel aufgestoßen. Anschließend eskalierte der Streit.
Der "DSDS"-Gewinner von 2011 hatte in Bezug auf das Verhältnis zur Mutter seiner zwei jüngsten Söhne kürzlich gar von einer "Hassliebe" gesprochen. Das langjährige On-off-Paar geht schon seit August 2025 offiziell wieder getrennte Wege.
Titelfoto: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)