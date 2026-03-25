Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi: Ist dieser kleine Hinweis das Ende aller Liebes-Gerüchte?

Köln - Sind die wochenlangen Spekulationen damit vorbei? Laura Maria Rypa (30) und Ex Pietro Lombardi (33) haben im Netz ein klar zu verstehendes Zeichen rund um ein Liebes-Comeback gesetzt.

Mehrere Wochen hat es um Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback gegeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Über Wochen hinweg hatten sich die Gerüchte um eine romantische Reunion aufgebaut, jetzt scheint die Sache wohl klar zu sein.

Pietro und Laura sind sich in den sozialen Netzwerken entfolgt! Das wird beim Blick auf die jeweilige Liste der gefolgten Kanäle deutlich.

Dabei hatte der ehemalige DSDS-Sieger im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" vor Kurzem noch verraten, seine Dauer-Verlobte immer noch zu lieben. "Ich sage offen und ehrlich: Ich liebe Laura noch. Aber wir sind halt nicht zusammen."

Auf Dating und darauf, andere Frauen kennenzulernen, hatte der 33-Jährige bis dato keinen Bock. "Am Ende des Tages habe ich kein Interesse daran, neue Frauen zu daten, weil da ist schon noch eine Frau im Kopf."

Sogar der gemeinsame Urlaub auf Mauritius und romantische Hebefiguren am Strand hatten die Spekulationen befeuert.

Genaue Hintergründe zur neuesten Aktion liefern die Eltern von zwei Kindern bislang aber nicht.