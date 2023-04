Laura Maria Rypa teilt neues Leano-Bild, ein Körperteil sticht Fans sofort ins Auge

Köln/Polen - Laura Maria Rypa (27) genießt die kleine Auszeit bei ihren Großeltern in Polen in vollen Zügen. Ein neuer Schnappschuss von ihrem Sohn Leano sorgt nun für Begeisterung im Netz. Vor allem der Mund des Babys sticht ins Auge!

Am 8. Januar 2023 brachte Laura Maria Rypa (27) den kleinen Leano Romeo zur Welt. Seitdem genießt die Influencerin ihr Mama-Glück in vollen Zügen. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, Bildmontage)

Während sich ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) zu Hause in Köln auf seine Juror-Tätigkeit beim großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am Samstag (15. April) vorbereitet, hat Laura mit ihrem Nachwuchs das Land verlassen und ist an die Wiege ihres Lebens gereist.

Auf Instagram hält die Beauty ihre rund 794.000 Fans - trotz Funkloch - auch weiterhin mit Updates auf dem Laufenden. Unter anderem durfte Lauras Netzgemeinde "hautnah" dabei sein, als Leano erstmals in seinem jungen Leben auf Hühner traf. Auch die Fahrrad-Überraschung für ihre Oma wurde filmisch festgehalten.

Für Begeisterung sorgt nun allerdings vor allem ein neuer Beitrag der 27-jährigen Düsseldorferin. Kopf-an-Kopf gekuschelt liegt Laura darauf mit ihrem Sohn auf einer gemütlichen Decke. Mit ihrer Hand hält sie behütend den Bauch des Jungen.

Zwar ist Leanos Gesicht zum größten Teil wieder durch ein weißes Herz verdeckt, doch schon ein Blick auf die gut sichtbare Mundpartie reicht aus, um die Fans in Verzückung zu versetzen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund.