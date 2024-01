Lena Meyer-Landrut gibt sich nachdenklich: "Bin ich genug?"

Lena Meyer-Landrut (32) möchte sich 2024 mehr auf sich selber konzentrieren. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, war 2023 bei Lena Meyer-Landrut unfassbar viel los. Nicht zuletzt der schwere Reitunfall hinterließ einige Sorgenfalten bei ihren Fans.

Auch deshalb war der emotionale Post zum Jahreswechsel auch nicht gerade unverständlich. Die 32-Jährige erklärte im Interview mit dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" jetzt die wahren Gründe hinter dem Post.

"Ich bin auf jeden Fall ein totaler Kandidat für dieses sich selber unter Druck setzen", so die "The Voice of Germany"-Jurorin. Vor allem Fragen wie: "Bin ich genug? Mach ich das alles richtig? Mach ich das gut? Sollte ich vielleicht lieber das machen oder das machen?" schwirrten 2023 oft in ihrem Kopf herum.

Im neuen Jahr möchte die Satellite-Interpretin damit aufhören und sich nur noch auf das Wesentliche konzentrieren.