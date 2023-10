Lena Meyer-Landrut lässt tief blicken: "Mal wieder am Bildschirm verbrannt"

Lena Meyer-Landrut (32) hat ihre Fans bei Instagram mit einer heißen Fotoserie begeistert. © Henning Kaiser/dpa

Am gestrigen Sonntag hat sich die Sängerin bei Instagram dann wieder einmal von ihrer sexy Seite gezeigt und ihre Fangemeinde in Ekstase versetzt.

In einer Serie von drei Schwarz-Weiß-Fotos präsentiert sich Lena mit einem knappen Oberteil bekleidet und lässt dabei tief blicken - besonders auf dem zweiten Schnappschuss.

Dabei legt sie mal ein strahlendes Lachen auf oder blickt lasziv und verträumt in die Kamera. Um den Hals trägt sie die Blüte einer Flamingoblume. "Hey na", schreibt sie dazu mit weißem und schwarzem Herz-Emoji. In ihrer Story teilte sie zudem einige Eindrücke des Shootings als kleines Making-of.

Mit dem Beitrag hat die Ehefrau von Mark Forster (40) wieder einmal genau den Nerv ihrer Follower getroffen. "Wie kann man so gut aussehen?" oder "Mein forever Crush" und "Mal wieder am Bildschirm verbrannt", jubelten ihre Fans in der Kommentarspalte.