Leonardo DiCaprios Cousin als Hochstapler vor Gericht

Offenbar inklusive Dinner mit DiCaprio und Premierenkarten für die Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" mit dem berühmten Cousin in einer der Hauptrollen.

Wie die "Bild" erfahren haben will, soll der mutmaßliche Hochstapler 2019 eine Reise zusammen mit Mitarbeitern der Filmcrew an die französische Riviera zu den Filmfestspielen von Cannes geplant haben.

Schon seit Jahrzehnten ganz oben am Hollywood-Sternenhimmel: Leonardo DiCaprio (48). © TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Laut "Bild"-Meldung hätte Niklas In den Birken vor der Abreise einen Unfall vorgetäuscht. Angeblich sei er beim Joggen von einem Auto erfasst worden und wegen einer Gehirnerschütterung in Behandlung. Die kompletten Reisepläne fielen daraufhin natürlich ins Wasser.

Noch eindeutiger wurde der mutmaßliche Betrug offenbar, als der Angeklagte ungeplant auf DiCaprios Mutter Irmelin Indenbirken (80) in einem Hotel traf.

Die Mutter des Hollywood-Stars hätte laut einer von "Bild" zitierten Augenzeugin "sehr distanziert" gewirkt und keinesfalls den Eindruck erweckt, als würde man sich gut kennen - geschweige denn gemeinsame Familienfeste abgehalten haben.

Der Anwalt der Klägerseite rechnet mit einer Haftstrafe für den mutmaßlichen Betrüger und spricht davon, dass die Beweislast "erdrückend" sei.

Ironischerweise war ein Meilenstein von DiCaprios Filmkarriere die Geschichte des (damals) jüngsten Hochstaplers der Geschichte: In "Catch Me If You Can" schlüpfte er 2002 in die Rolle des 16-jährigen Frank William Abagnale.