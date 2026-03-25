Leyla Heiter "komplett ausgezogen" mit intimer Botschaft für ihre Fans
Frankfurt am Main - "Heute habe ich mich mal wieder emotional komplett ausgezogen", heißt es gleich am Anfang des Textes, den "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) zu einem Instagram-Reel verfasste, das sie in der Nacht zu Montag veröffentlichte.
Es sei kein Geheimnis, dass sie sich "in letzter Zeit einfach selbst verloren habe", beginnt das sehr intime Statement der Frankfurterin in dem Clip.
Sie habe zuletzt "einfach nur noch funktioniert für andere Menschen, weil so viele Erwartungen an mich gestellt wurden oder ich sie auch an mich selber hatte, und ich einfach das Gefühl hatte, ich kann mir selber gar nicht mehr gerecht werden, ich funktioniere einfach nur noch, ich bin einfach nur noch eine Marionette und eine Maschine, aber diese Leyla, wo ist die? Wer ist die? Ich gucke in den Spiegel und ich sehe eine Frau, aber ich habe mich selbst einfach nicht mehr gesehen", berichtet die 29-Jährige.
Leyla hatte vor eineinhalb Wochen schon einmal in einem Reel sehr offen über sich gesprochen. Unter Tränen sagte sie damals, dass sie "momentan nur so Klatschen im Leben" erhalte.
Inzwischen gehe es ihr besser, heißt es weiter in dem Reel aus der Nacht zu Montag. Sie spüre sich selbst "step by step wieder", auch wenn es ihr immer noch "nicht so hundertprozentig gut" gehe. Sie treffe nun nach und nach Entscheidungen, vor denen sie sich lange gedrückt habe.
Danach wendet sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin einigen Notizen zu, die sie zuvor bei einer "Zukunftsmeditation" aufgezeichnet habe. Aus diesen Aufzeichnungen liest Leyla ihren Fans vor.
Leyla Heiter: "Ich finde, wir sollten uns viel öfter sagen, dass wir uns lieben"
Sie werde "mit mehr Selbstliebe und Selbstrespekt" nach Hause zurückkehren, lautet der erste Punkt.
"Ich werde mir Grenten setzen. Wenn ich etwas nicht will, sage ich 'nein' oder 'stopp'", heißt es weiter, gefolgt von: "Ich lasse mich nicht kleinmachen oder lasse mir auch nicht meine Träume ausreden."
"Ich bin ich und nur so erfolgreich, weil ich gemacht habe, worauf ich Lust habe. Ich denke mehr an mich und nicht an andere. Ich habe das, was ich habe, verdient, deshalb habe ich es bekommen", zählt Heiter weiter auf.
Sie sei nicht dafür verantwortlich, wie das Leben anderer Menschen verlaufe, auch wenn sie diese liebe. "Ich kann und will deren Leben nicht ändern", fügt die 29-Jährige hinzu.
Sie liebe die Frau, die sie nach und nach geworden sei, und sie sei "stark und mutig", betont Leyla. Kurz darauf wird die Frankfurterin dann sehr konkret.
"Ich werde Deutschland verlassen und in eine fette Villa auf Mallorca ziehen, weil das mein Traum ist. Ich habe keine Angst mehr davor, jemanden wegen dieser Entscheidung zu enttäuschen oder zu verlieren." Der geplante Umzug von ihr und ihrem Ehemann Mike Heiter (33) auf die Baleareninsel war erst kürzlich publik geworden.
"Ich finde, wir sollten uns viel öfter sagen, dass wir uns lieben, dass wir stolz auf uns sind, dass wir mutig sind, dass wir stark sind", richtet sich die 29-Jährige danach an ihre Fans und ruft zu mehr Selbstliebe auf.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter