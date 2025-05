Hochzeitskleid-Alarm bei Leyla Lahouar: "Ihr könnt Euch das einfach nicht vorstellen!"

Hochzeitskleid-Alarm bei Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (Promi Big Brother): Die 29-Jährige war am Freitag bei einer spezialisierten Designerin zu Gast.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Berlin - Die Hochzeit von Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) ist ohne Frage einer der Top-Events dieses Jahres im deutschen Reality-TV. Die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln war in dieser Angelegenheit am Freitag bei einem äußerst wichtigen Termin.

Alles in Kürze Leyla Lahouar besucht Designerin Jasmin Erbas in Berlin.

Zusammen designen sie Leylas Hochzeitskleid.

Leyla filmte sich selbst im Atelier mit verschiedenen Kleidern.

Die Hochzeit findet am 30. August an der italienischen Amalfiküste statt.

Hochzeitsschuhe wurden bereits in Venedig gekauft.

Leyla Lahouar (29) ist gegenwärtig voller Vorfreude auf ihre kommende Hochzeit: Erst kürzlich präsentierte sie auf Instagram eine Auswahl an Kleidern, für ihren Junggesellinnen-Abschied. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar Die "Promi Big Brother"-Siegerin war bei der Designerin Jasmin Erbas in Berlin. Die 39-Jährige ist auf Brautmode spezialisiert - und selbst ein bekanntes Gesicht aus dem Reality-Kosmos: Im letzten Jahr war Erbas Gast-Jurorin bei "Germany's Next Topmodel". "Ich bin hier gerade einfach in einem kompletten Mädchen-Traum", sagte Leyla verzückt in einer Instagram-Story, als sie das Atelier der Berlinerin betrat. "Ihr könnt Euch das einfach nicht vorstellen! Es ist so schön hier, am liebsten würde ich hier einziehen. Guckt Euch das einfach mal bitte an!", frohlockte die 29-Jährige, während sie ein Hochzeitskleid nach dem anderen filmte. "Und: Wir werden heute meine Hochzeitskleider zusammen hier designen!", fügte die Frankfurterin aufgeregt hinzu.

Leyla Lahouar: "Wie ein Engel, wie eine Fee, wie eine Elfe"