Leyla Heiter drohen zwei Operationen: "Hoffentlich nichts Schlimmes!"
Frankfurt am Main - "Ich gebe Euch mal einen kleinen Einblick in mein Leben" - mit diesen Worten wandte sich "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) am frühen Montagabend auf Instagram an ihre Fans.
"Ich war heute bei zwei Ärzten", fügt die Frankfurterin mit ernster Mine in der Story hinzu. Sie habe sich wegen zweier "Hubbel" an ihrer Seite und an ihrem Hinterkopf an die Mediziner gewandt, da insbesondere die Schwellung unterhalb ihrer Achsel so sehr geschmerzt habe, dass dies sogar bis zu ihrer Brust ausgestrahlt habe.
In der Folge sei sie mit "Dringlichkeitscode" zu einem Chirurgen überwiesen worden. Am Mittwoch stehe deshalb ein Termin in einem Krankenhaus an.
In der Klinik werde dann alles besprochen "weil ich jetzt höchstwahrscheinlich an meinem Kopf und unter meinem Arm operiert werden muss".
"Wir gehen natürlich davon aus, dass das hoffentlich, hoffentlich nichts Schlimmes ist!", betont die 29-Jährige. Gewissheit hierüber gebe es "spätestens bei der Gewebeprobe".
Leyla Heiter: "Ich hoffe einfach, dass alles gut ist"
Insbesondere die mögliche Operation an ihrem Kopf bereite ihr Angst, ergänzt Leyla: "Wenn da irgendwie irgendwas schiefgeht!"
Ebenso missfalle es ihr, dass für die Operation am Kopf ein Teil ihrer Haare abrasiert werden müsse: "Das wünscht man sich jetzt glaube ich auch nicht unbedingt." Doch ihre Gesundheit gehe in jedem Fall vor "und alles andere ist da egal".
"Ich hoffe einfach, dass alles gut ist, und dass ich danach keine Schmerzen mehr habe", unterstreicht Leyla Heiter zum Abschluss und verspricht ihren Fans noch, diese in jedem Fall auf dem Laufenden zu halten.
Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin musste sich schon früher einer Operation unterziehen: Der Grund war eine Gebärmutterhals-Krebs-Diagnose. Deshalb hat sie auch Sorgen im Hinblick auf eine mögliche Schwangerschaft.
