Leyla Heiter drohen zwei Operationen: "Hoffentlich nichts Schlimmes!"

Frankfurt am Main - "Ich gebe Euch mal einen kleinen Einblick in mein Leben" - mit diesen Worten wandte sich "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) am frühen Montagabend auf Instagram an ihre Fans.

Leyla Heiter (29) gewann im letzten Jahr bei "Promi Big Brother", im berüchtigten RTL-Dschungelcamp kam sie bis ins Finale. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

"Ich war heute bei zwei Ärzten", fügt die Frankfurterin mit ernster Mine in der Story hinzu. Sie habe sich wegen zweier "Hubbel" an ihrer Seite und an ihrem Hinterkopf an die Mediziner gewandt, da insbesondere die Schwellung unterhalb ihrer Achsel so sehr geschmerzt habe, dass dies sogar bis zu ihrer Brust ausgestrahlt habe.

In der Folge sei sie mit "Dringlichkeitscode" zu einem Chirurgen überwiesen worden. Am Mittwoch stehe deshalb ein Termin in einem Krankenhaus an.

In der Klinik werde dann alles besprochen "weil ich jetzt höchstwahrscheinlich an meinem Kopf und unter meinem Arm operiert werden muss".

"Wir gehen natürlich davon aus, dass das hoffentlich, hoffentlich nichts Schlimmes ist!", betont die 29-Jährige. Gewissheit hierüber gebe es "spätestens bei der Gewebeprobe".