"Leylaland" eröffnet: Influencerin bekommt Ölgemälde und lebensgroße Statue

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Eine Penny-Filiale in Frankfurt wurde am Donnerstag als sogenanntes Leylaland eröffnet: Der Markt ist Promi Big Brother-Siegerin Leyla Heiter gewidmet!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Als Influencerin machte "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter schon öfter Werbung für Penny, doch am Donnerstag wurde eine ordentliche Schippe draufgelegt: Eine komplette Filiale ist nun als sogenanntes "Leylaland" der 30-Jährigen gewidmet!

Leyla Heiter (30) eröffnete am Donnerstag "Leylaland", eine ihr gewidmete Penny-Filiale in Frankfurt.
Leyla Heiter (30) eröffnete am Donnerstag "Leylaland", eine ihr gewidmete Penny-Filiale in Frankfurt.  © Penny/Jakob Stolz

Der nach den Wünschen der Frankfurterin gestaltete Einkaufsmarkt in der Ludwig-Landmann-Straße im Frankfurter Stadtteil Praunheim wurde am Donnerstag eröffnet, wie Penny mitteilte.

"Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt! Und jetzt kann ich endlich meiner Community das Ergebnis dieser tollen Zusammenarbeit zeigen. Einfach ein von mir gestalteter Penny. Das ist ein richtiger Meilenstein für mich", sagte die Influencerin bei der Eröffnung.

Der Markt sei "von außen bewusst zurückhaltend" gestaltet worden, ergänzte ein Sprecher des Lebensmittel-Discounters. Im Inneren jedoch überrasche die Filiale mit sehr außergewöhnlichen Design-Elementen.

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Neben goldenen Palmen, funkelnden Stützen und Kronleuchtern gehören dazu auch eine lebensgroße goldfarbene Leyla-Statue und ein Ölgemälde, das die Influencerin und ihren Ehemann Mike Heiter (34) zeigt.

Ist Penny-Filiale ein Ersatz für gescheiterten Dönerladen von Leyla Heiter?

Die 30-Jährige stellte in Aussicht, dass es künftig eventuell von ihr mitgestaltete Produkte bei Penny geben wird.
Die 30-Jährige stellte in Aussicht, dass es künftig eventuell von ihr mitgestaltete Produkte bei Penny geben wird.  © Penny/Jakob Stolz

Vom Sortiment der angebotenen Waren her sei es aber eine ganz normale Penny-Filiale. Auch seien die Preise der angebotenen Produkte "ohne Glamour-Aufschlag".

In einem Interview mit dem Sender RTL deute Leyla Heiter allerdings an, dass es zukünftig eventuell auch von ihr mitgestaltete Artikel in den Regalen geben könnte.

Dabei wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Lebensmittel handeln, denn die 30-Jährige ist eine passionierte Köchin. Eventuell ist die ihr gewidmete Penny-Filiale auch ein Ersatz für einen unlängst geplatzten Traum der Frankfurterin.

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Sie verfolgte lange das Projekt, ein eigenes Döner-Restaurant in der Stadt zu eröffnen. Im April gab sie aber sichtlich betrübt bekannt, das Vorhaben aufgrund von massiven Schwierigkeiten einzustellen, obgleich sie bereits "richtig viel Herzblut und auch schon richtig viel Geld reingesteckt habe".

Titelfoto: Penny/Jakob Stolz

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