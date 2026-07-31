"Leylaland" eröffnet: Influencerin bekommt Ölgemälde und lebensgroße Statue

Frankfurt am Main - Als Influencerin machte "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter schon öfter Werbung für Penny, doch am Donnerstag wurde eine ordentliche Schippe draufgelegt: Eine komplette Filiale ist nun als sogenanntes "Leylaland" der 30-Jährigen gewidmet!

Leyla Heiter (30) eröffnete am Donnerstag "Leylaland", eine ihr gewidmete Penny-Filiale in Frankfurt. © Penny/Jakob Stolz

Der nach den Wünschen der Frankfurterin gestaltete Einkaufsmarkt in der Ludwig-Landmann-Straße im Frankfurter Stadtteil Praunheim wurde am Donnerstag eröffnet, wie Penny mitteilte.

"Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt! Und jetzt kann ich endlich meiner Community das Ergebnis dieser tollen Zusammenarbeit zeigen. Einfach ein von mir gestalteter Penny. Das ist ein richtiger Meilenstein für mich", sagte die Influencerin bei der Eröffnung.

Der Markt sei "von außen bewusst zurückhaltend" gestaltet worden, ergänzte ein Sprecher des Lebensmittel-Discounters. Im Inneren jedoch überrasche die Filiale mit sehr außergewöhnlichen Design-Elementen.

Neben goldenen Palmen, funkelnden Stützen und Kronleuchtern gehören dazu auch eine lebensgroße goldfarbene Leyla-Statue und ein Ölgemälde, das die Influencerin und ihren Ehemann Mike Heiter (34) zeigt.