Leyla Heiter "komplett ausgezogen" mit intimer Botschaft für ihre Fans

Frankfurt am Main - "Heute habe ich mich mal wieder emotional komplett ausgezogen", heißt es gleich am Anfang des Textes, den "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) zu einem Instagram-Reel verfasste, das sie in der Nacht zu Montag veröffentlichte.

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) ist als Reality-Darstellerin und Influencerin erfolgreich: Im Jahr 2024 siegte sie bei "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Es sei kein Geheimnis, dass sie sich "in letzter Zeit einfach selbst verloren habe", beginnt das sehr intime Statement der Frankfurterin in dem Clip.

Sie habe zuletzt "einfach nur noch funktioniert für andere Menschen, weil so viele Erwartungen an mich gestellt wurden oder ich sie auch an mich selber hatte, und ich einfach das Gefühl hatte, ich kann mir selber gar nicht mehr gerecht werden, ich funktioniere einfach nur noch, ich bin einfach nur noch eine Marionette und eine Maschine, aber diese Leyla, wo ist die? Wer ist die? Ich gucke in den Spiegel und ich sehe eine Frau, aber ich habe mich selbst einfach nicht mehr gesehen", berichtet die 29-Jährige.

Leyla hatte vor eineinhalb Wochen schon einmal in einem Reel sehr offen über sich gesprochen. Unter Tränen sagte sie damals, dass sie "momentan nur so Klatschen im Leben" erhalte.

Inzwischen gehe es ihr besser, heißt es weiter in dem Reel aus der Nacht zu Montag. Sie spüre sich selbst "step by step wieder", auch wenn es ihr immer noch "nicht so hundertprozentig gut" gehe. Sie treffe nun nach und nach Entscheidungen, vor denen sie sich lange gedrückt habe.

Danach wendet sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin einigen Notizen zu, die sie zuvor bei einer "Zukunftsmeditation" aufgezeichnet habe. Aus diesen Aufzeichnungen liest Leyla ihren Fans vor.