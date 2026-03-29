Leyla Heiter mit Statement zu Beziehungsende: "Hab mich selbst komplett verloren"

Reality-Darstellerin Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) erreichte das Finale des berüchtigten RTL-Dschungelcamps, bei "Promi Big Brother" verlobten sie und Mike Heiter (33) sich vor laufender Kamera. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Die Frankfurterin betont in dem Instagram-Reel vom Samstagnachmittag aber, dass dies "gar nichts" mit ihr und ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann Mike Heiter (33) zu tun habe.

Vielmehr habe sie kürzlich an einem Mental-Retreat-Event teilgenommen und dabei seien ihr allgemeine Erkenntnisse zu einem möglichen Grund für das Scheitern einer Beziehung gekommen. Diese wolle sie ihren Fans "mit auf den Weg geben", denn sie denke, "dass es vielen irgendwann so gehen wird".

"Wenn Du in einer Partnerschaft bist und nur ein Part davon an sich arbeitet und der andere nicht, dann ist der andere sozusagen stehengeblieben", erklärt die 29-Jährige

Während die erste Person so eventuell neue Erkenntnisse erlange und neue Ziele für sich entdecke, stünde die zweite Person da und denke: "Ist doch alles in Ordnung!", heißt es weiter.

Dies könne aber bei dem Menschen, der sich als Person weiterentwickelt habe, dazu führen, dass dieser die Beziehung infrage stelle und zu der Erkenntnis gelange: "Das ist ja gar nicht mehr das, was ich will!"