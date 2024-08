Dschungelcamp-Leyla schwanger? Video gewährt intime Einblicke

Frankfurt am Main - Aus ihrem Flirt im RTL-Dschungelcamp wurde nach dem Ende der Realityshow eine Liebesbeziehung - wird aus Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) nun gar eine Familie? In einem TikTok-Video sprechen die Frankfurterin und der Rapper offen über das Thema Schwangerschaft.

Die 28-Jährige antwortet jedoch nicht direkt darauf, sondern berichtet stattdessen: "Leute, mir ging es die Tage nicht so gut. Ich habe mich auch mehrmals übergeben, und heute geht es mir auch nicht gut."

Gleich darauf fragt der Rapper und Reality-Darsteller Leyla, was sie in der Hand halte - es handelt sich dabei um ein längliches Objekt aus Kunststoff.

"Was geht ab, Freunde?", begrüßt der 32-Jährige die Zuschauer zu Beginn des Clips . Seine Liebste fragt ebenfalls: "Was geht?"

"Also, Ihr seid noch keine Social-Media-Tanten und -Onkel", fügt Leyla lächelnd hinzu, wobei hier das "noch" in der Formulierung aufhorchen lässt.

"Obwohl man eigentlich aufpasst", betont die 28-Jährige. Sie habe deshalb einen Schwangerschaftstest durchgeführt. Dies ist die Erklärung für den Kunststoff-Gegenstand, den sie in der Hand hält.

Die Vorstellung eines gemeinsamen Kindes ist für das Reality-Pärchen also offenbar alles andere als erschreckend. Dazu passend sucht das Paar auch schon seit einiger Zeit nach einem gemeinsamen Haus in Frankfurt am Main.