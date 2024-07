Polizei-Einsatz bei Dschungelcamp-Leyla und Mike Heiter!

Frankfurt am Main - Mächtig Ärger bei Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32): Das Reality-Pärchen ( Dschungelcamp ) berichtete am heutigen Montag auf Instagram von einem Polizei-Einsatz bei sich im Haus!

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) fanden im berüchtigten RTL-Dschungelcamp zueinander - nach der Show kamen sie dann offiziell zusammen. © Montage: Screenshot/Instagram/mikeheiter, Screenshot/Instagram/leylalahouar

Die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln wandte sich mit mehreren Instagram-Storys an ihre rund 833.000 Follower.



Von Beginn an hatte sie einen genervten Ton: Ihr war ein Paket geliefert worden, das an der Haustür des Wohnblocks abgestellt wurde. Dieses wollte ihr Lebensgefährte mit in die Wohnung bringen, sobald er von einem Spaziergang mit Leylas Hund zurückgekehrt war.

Doch als der 32-Jährige wieder da war, war das Paket verschwunden - es war gestohlen worden!

Schon früher waren Pakete an Leyla Lahouar auf rätselhafte Art abhandengekommen. Die Frankfurterin hatte schon damals ihre Nachbarn im Verdacht, mit denen sie schon im vergangenen Jahr einen heftigen Konflikt hatte.

Auch nun war sie sich sicher, dass irgendwer aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft in dem Wohnblock das Paket entwendet hat. Mike Heiter ging darum los, um an allen Türen in dem Block zu läuten und nach der verschwundenen Sendung zu fragen.

Doch das Paket blieb verschwunden - und das Pärchen entschloss sich zu einem drastischen Schritt!