Promi-Big-Brother-Siegerin Leyla Heiter: "Ich bin schwanger!"

Frankfurt am Main - "Ich bin schwanger!" - mit diesen Worten beginnt eine Instagram-Story von Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) vom Sonntagnachmittag.

Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) kokettierte auf Instagram mit einer eventuellen Schwangerschaft - das Thema ist für die 29-Jährige aber durchaus ernst und nicht unproblematisch. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Doch die "Promi-Big-Brother"-Siegerin 2024 aus Frankfurt ergänzt sofort im Anschluss: "Nein, bin ich nicht!"

Sie erhalte aber zahlreiche Social-Media-Kommentare, in denen ihr eine Schwangerschaft unterstellt werde. Es sei offenbar für viele nicht vorstellbar, dass sie "einfach mal eine Wampe" habe.

"Man darf ja nicht einfach mal einen über'n Hunger essen. Man darf nicht einfach mal keine Sportskanone sein", beschwert sich die 29-Jährige.

"Das ist Wohlstand! Das ist meine Wohlstands-Plauze!", betont die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln selbstbewusst.

Andere hätten einen kaputten Rücken, sie habe ihren Bauch, der eben etwas umfangreicher geworden sei. "Aber: That's me!", setzt Leyla hinzu.