Klage am Hals! Hat Lilly Becker einen Freund um diesen hohen Geldbetrag gebracht?

London - Sie lässt seit geraumer Zeit keine Gelegenheit aus, um auf ihrem Ex-Partner Boris Becker (55) verbal rumzuhacken. Doch hat Sharlely "Lilly" Becker (47) selbst jede Menge Ärger am Hals?

Lilly Becker (47) soll eine Klage am Hals haben, weil sie einem deutschen TV-Produzenten 480.000 Euro schuldet. © Joerg Carstensen/dpa

Offenbar plagt die Niederländerin ein hoher Schuldenberg. Und der soll sich ausgerechnet nach der Trennung von der Tennis-Legende angehäuft haben.

Laut Informationen von Bild.de habe ihr damals ein in Deutschland bekannter TV-Macher finanziell aus der Patsche geholfen. Wie das Portal erfahren haben will, kennen sich beide seit 2017 (da war sie noch mit Boris zusammen!), als Lilly an einer Show bei ProSieben teilnahm.



Nachdem Becker mit seiner großen Liebe Ende 2018 Schluss gemacht hatte, soll der Deutsche Lilly zur Seite gestanden und eben öfter auch Geld geliehen haben.

Die 47-Jährige macht aus ihren Schulden gar keinen Hehl, sagt, dass alles an Boris läge, der seinen Verpflichtungen nicht nachkam.

Der Mann, der ihr finanziell unter die Arme griff, habe in den vergangenen beiden Jahren versucht, mit Lilly eine gütige Einigung zu finden.

Da dies aber offenbar nicht möglich war, hat er laut Bild jetzt Anklage gegen die Becker-Ex erhoben. Denn das Geld soll er Lilly nur in Darlehensform geliehen, nicht geschenkt haben.