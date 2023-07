Lilly Becker packt über Noch-Ehemann Boris Becker aus: "Er will mich vernichten!"

Lilly im April 2017 mit Sohn Amadeus (13) im Legoland in Günzburg. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lilly Becker ist Teil der neuen Dokumentation "The Rise and Fall of Boris Becker" (Aufstieg und Fall von Boris Becker) eines britischen Streamingdienstes. Ab dem 4. August kann man sie in Deutschland auf Paramount+ ansehen.

Seit Wochen und Monaten versucht Becker, die Verfilmung zu stoppen, geht mit Anwälten vor. Neben Lilly erzählen dort auch seine Ex-Verlobte Sandy Meyer-Wölden (40), sein ehemaliger Trainer Günther Bosch (80), Tennis-Legende Pat Cash (58) und auch Ex-Freundin Caroline Rochet (54) über den gebürtigen Leimener.

"Am meisten überrascht hat mich, dass wir am Ende alle zum selben Ergebnis kommen, was für ein Mensch Boris ist, obwohl jeder einzeln interviewt wurde", sagt Lilly.

Während sie im vergangenen April, als Boris in den Knast musste, sagte, dass sie den 55-Jährigen noch liebt, empfinde sie nun gar nichts mehr für ihn. Weder Hass noch Liebe.

Sie ist genervt vom Schein des Boris Becker, der immer vorgibt, sich toll um seinen Sohn zu kümmern, in Wahrheit aber nur manchmal per FaceTime anruft und dann Bilder postet, wenn er Amadeus sieht.